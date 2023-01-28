28-01-2023
منتخبنا الشاب يهزم الصين ويستعد لقطر
حقق منتخبنا الوطني الشاب لكرة القدم فوزاً ثميناً على منتخب الصين في مباراته الاستعدادية الثانية بمعسكره الخارجي في دبي بنتيجة هدفين لهدف سجل لمنتخبنا خالد الحجة في الدقيقة 39 وهوزان عثمان في الدقيقة 70.
وسبق لمنتخبنا أن خسر أمام الصين بهدف في المباراة الأولى التي جرت يوم الأربعاء الماضي.
وسيلعب منتخبنا مع منتخب قطر يوم الثلاثاء القادم، كما سيلعب مع العنابي مباراة ثانية في الرابع من شباط، ومن المقرر أن يلعب بعدها مع منتخب عمان مباراتين.
يأتي المعسكر وما فيه من مباريات استعداداً للنهائيات الآسيوية التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار القادم.
الوطن أون لاين
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