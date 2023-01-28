منتخبنا الشاب يهزم الصين ويستعد لقطر

حقق منتخبنا الوطني الشاب لكرة القدم فوزاً ثميناً على منتخب الصين في مباراته الاستعدادية الثانية بمعسكره الخارجي في دبي بنتيجة هدفين لهدف سجل لمنتخبنا خالد الحجة في الدقيقة 39 وهوزان عثمان في الدقيقة 70.

وسبق لمنتخبنا أن خسر أمام الصين بهدف في المباراة الأولى التي جرت يوم الأربعاء الماضي.

وسيلعب منتخبنا مع منتخب قطر يوم الثلاثاء القادم، كما سيلعب مع العنابي مباراة ثانية في الرابع من شباط، ومن المقرر أن يلعب بعدها مع منتخب عمان مباراتين.

يأتي المعسكر وما فيه من مباريات استعداداً للنهائيات الآسيوية التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار القادم.

الوطن أون لاين