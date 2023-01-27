كيف تتصرف في حالات الزلازل والهزات الأرضية 

بعد تزايد الهزات الأرضية بشكل واضح في المنطقة حيث تم تسجيل 3 هزات أرضية خلال ساعة فلابد لنا أن ننشر إرشادات وتعليمات هامة أثناء حدوث الزلزال يجب اتباعها لسلامتكم

التعـليمـات:

1- عليك التصرف بهدوء و عقلانية وعدم الإرتباك عند بدء الشعور بالهزة

2- إذا كنت في المنزل أو المدرسة أو في المكتب فإخرج إذا كانت المسافة لا تزيد عن (50 متر)، وإلا فأبق في مكانك ولا تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية ما عدا الموبايل.

3- إذا كنت في مكتب عملك أو في المدرسة فإحتمى تحت أي طاولة مباشرة وإبتعد عن النافذة أو أستند تحت أو إلى حائط أساسي (بيتون مسلح).

4- إذا كنت في فناء أي مبنى أو في الشارع فعليك الإبتعاد عن حواف المبنى.

5- إذا كنت في الحافلة أو في السيارة إبق في مكانك حتى يقف السائق وإذا كنت تقود السيارة فبادر إلى الوقوف فوراً.

6- إذا كنت في المنزل فإستند إلى حائط أساسي أو تحت ( الأعمدة أو القوس ) ويجب تحديد هذا الموقع مسبقاً لك ولأسرتك فيما بينكم الآن بعد قراءة المنشور.

7- إذا كنت خارج المنزل أو المدرسة أو المكتب فإبتعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة.

8- حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة أو البيت حتى لا تكون سبباً في حدوث حريق .

9- لا تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى تابعة والأفضل أن تبقى هادئ لفترة أطول بقليل بعد الهزة الأولى.

10- بعد أن ينتهي الزلزال لا تحاول البحث فوراً في الأنقاض عن أغراض شخصية فقد يتسبب ذلك في إصابتك نتيجة إنهيارات لاحقة.

إهذه التعليمات هامة جداً ومبسطة في ذات الوقت وهي تعليمات إحترازيه فقط الهدف منها حمايتك وحماية أسرتك والمجتمع قدر الإمكان ولايعني بالضرورة أن هناك زلزال مؤكد، النشاط واضح نعم وقد يعقبه زلزال أو هزة أرضية أقوى، ولكن لايوجد أي جهاز أو عالم على الكرة الأرضية يستطيع أن يتنبأ بحدوث زلزال مسبقاً عدا عن بعض الحيوانات قبل ثواني معدودة فقط..

المركز الوطني للزلازل