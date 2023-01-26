26-01-2023
المصرف المركزي يتخذ اجراءات للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرارين:
١- قرار 112 المتضمن تسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم.
٢- قرار 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير ، حيث كان أبرز هذه التعديلات أنه لم يعد يُسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية،
وبين المركزي انه يهدف للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.
ودعا المركزي وفق التوجهات الحالية للاجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية.
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