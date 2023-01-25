طلاب في جامعة دمشق يروّجون لأسئلة امتحانية

أكد مصدر مسؤول في جامعة دمشق إحالة عدد من الطلاب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى لجان الانضباط لترويجهم لأسئلة ادعوا أنها مسربة مقابل قبض مبالغ مالية من طلاب آخرين وقعوا ضحية ابتزازهم.

وقال المصدر: هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يثبت أي تسريب لأسئلة في أي اختصاص من الاختصاصات ضمن الكلية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، واستكمال التحقيق في هذا الموضوع عبر اللجان المختصة عملاً بقانون تنظيم الجامعات.

وكشف المصدر أن الجامعة في كل فصل دراسي تسحب عينات عشوائية للوقوف عند واقع أي خلل خاص سواء من الطلاب أو من بعض الأساتذة، وذلك ضمن إطار متابعتها حفاظاً على جودة التعليم وإنصاف جميع الطلاب الملتزمين، بما فيه الحد ممن تسول له نفسه التلاعب أو الغش خلال الامتحانات، علماً أن الجامعة أحالت خلال الفترة الماضية عدداً من الدكاترة إلى مجالس تأديب، مع إحالة عدد من الطلاب كل فصل امتحاني إلى لجان الانضباط لتلقي العقوبة اللازمة بحقهم.

وحذر المصدر من انتشار أي حالة من هذه الحالات، ولاسيما أن العقوبات شديدة وتصل للفصل من الجامعة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين.