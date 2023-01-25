قرار لتنظيم مهنة التجميل في سورية

كشف نقيب الأطباء غسان فندي أن وزارة الصحة أصدرت قراراً لتنظيم مهنة التجميل في سوريا، محدداً فيه الأطباء الذين يحق لهم ممارسة هذه المهنة وهم أطباء الجلدية والجراحة التجميلية، وكذلك أطباء الأذنية ويكون مجال عملهم في الأنف والأطباء العينية ويكون اختصاصهم بالعين فقط، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف ينظم الأعمال الطبية المتعلقة بالتجميل كما أنه يسهم في الحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.

وبين فندي أنه بعد هذا القرار أي طبيب يمارس مهنة التجميل من غير هذه الاختصاصات ومن دون ترخيص من وزارة الصحة يعتبر ممارساً لغير الاختصاص وبالتالي يترتب عليه عقوبات منها إغلاق المكان بالشمع الأحمر، مؤكداً أن ترخيص مركز التجميل لا يكون إلا من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً.

وشدد فندي على أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة، مشيراً إلى أن النقابة سوف تتابع أي شكوى ترد على أي مركز تجميلي يشك أن الطبيب فيه يمارس التجميل وهو لا يحمل الاختصاص المسموح من خلال ممارسة مهنة التجميل.

وأشار إلى أن اختصاص الجلدية مازال الأكثر رغبة عند الجيل الصاعد من الأطباء باعتباره له صلة في موضوع العمليات الطبية المتعلقة بالتجميل كما أنه قادر أن يمارس الأعمال التجميلية البسيطة من حقن البوتوكس وغيره في وقت مبكر.