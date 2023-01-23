إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا سرقة المحلات التجارية والدراجات النارية

23-01-2023

إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا سرقة المحلات التجارية والدراجات النارية

نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة للمشبوهين وأرباب السوابق تمكن قسم شرطة العمارة في دمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بكمين محكم في محلة العمارة بدمشق أثناء محاولتهم سرقة أحد المحلات التجارية، وهم المدعوين ( عمر) و(وائل ) و(محمد فادي)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة أكثر من / 25 / دراجة نـ.ارية وهوائية، وسرقة عدة محلات تجارية ومحلات بيع الأجهزة الخليوية ليلاً عن طريق الكسر والخلع، كما اعترفوا بقيامهم بنشل المبالغ المالية والأجهزة الخليوية من المواطنين عن طريق المغافلة بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

مازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

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