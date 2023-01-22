واتس آب تحت وقع الغرامات الأوروبية

فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات غرامة 5.5 مليون يورو على تطبيق واتس آب التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، بسبب انتهاك آخر لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية: وهي هيئة رائدة معنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على واتس آب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية لتحسين الخدمة.

ووفقاً لما ذكرته المفوضية، فإن القرار أتي في أعقاب أمر مماثل أصدرته المفوضية هذا الشهر لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا أيضاً، نص على أن الشركة الأم يجب أن تعيد تقييم الأساس القانوني، الذي تستند إليه في استهداف الإعلانات من خلال استخدام البيانات الشخصية.

وأشارت اللجنة، إلى أن الخدمة لم تطلع مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح على كيفية تعاملها مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك كيفية مشاركة هذه المعلومات مع الشركة الأم.

حيث أن شركة ميتا تقوم بجمع بيانات العملاء، وتقوم بمشاركتها مع شركة فيسبوك من أجل مساعدة شركة فيسبوك في عملية التسويق والإعلانات.

وبالإضافة إلى ذلك فرضت اللجنة أيضاً توبيخاً، جنباً إلى جنب مع أمر الخدمة بجعل معالجتها متوافقة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية المحددة.

وطلب من الخدمة إجراء تحديثات على سياسة الخصوصية، وتغيير كيفية إخطار المستخدمين بشأن مشاركة بياناتهم.

ويؤدي ذلك إلى امتثالها لقانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، الذي يحكم كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع البيانات واستخدامها في الاتحاد الأوروبي.

وغرمت المفوضية أيضاً واتساب 225 مليون يورو في أيلول 2021، بسبب انتهاكات خلال الفترة نفسها التي وقعت فيها الانتهاكات المرتبطة، وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المفوضية على ميتا حتى الآن 1.3 مليار يورو.