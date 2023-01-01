حميميم: هجوم بطائرة مسيّرة في اللاذقية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، إصابة جنديين سوريين بهجوم بطائرة مسيّرة في محافظة اللاذقية.

وأضاف المسؤول الروسي في مركز "حميميم" أنه "لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا".

وسجل المركز الروسي سقوط أربع قـ.ـذائف، خلال الساعات الـ24 الماضية، في منطقة وقف التصعيد بإدلب، من مواقع "جبهة النصرة"، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت مصادر ميدانية معلومات، تفيد باستشهاد 6 عسكريين سوريين، إثر هجوم مسلّح على نقاط للجيش السوري في ريف محافظة حمص الشرقي.

وقالت المصادر إن العناصر يتبعون للفرقة 18 دبابات، وقضوا في هجوم لتنظيم داعش على نقاط للجيش في محور السخنة - توينان، فجر أمس السبت".

وأول أمس الجمعة، استُشهد 10 فنيين وعمال نفط سوريين في إثر هجوم استهدف سياراتهم في حقل التيم النفطي، جنوبي دير الزور.