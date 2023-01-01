بالرصاص والمفر قعات النارية.. أُصيب 12 شخصاً باللاذقية

كشف مصدر في مديرية صحة اللاذقية أن مشافي المديرية استقبلت 6 إصابات، 4 منها كانت نتيجة إطلاق الر صا ص العشوائي خلال احتفالات رأس السنة.

ووصل إلى مشفى اللاذقية الوطني إصابتان إحداهما لسيدة (40 عاماً) أصيبت بمقذ وف ناري بالرأس وأخرى لشاب (18 عاماً) مصاب بحرق في الظهر إثر مفرقعات نارية.

فيما استقبل مشفى جبلة 3 حالات إحداهما لشاب (17عاماً) أُصيب بطلق نا ري باليد وطفل (9 أعوام) مصاب بطلق ناري بالقدم، وشاب (15عاماً) أُصيب بضياع مادي باليد اليسرى وتهتك إثر مفر قعات نا ر ية.

كما استقبل مشفى القرداحة سيدة (62 عاماً) مصابة بطلق ناري فوق المرفق دون وجود أذية عظمية .

واستقبل مشفى تشرين الجامعي، 4 إصابات جراء الألعاب النا ر ية بينهما طفلان لم تتجاوز أعمارهما 4 أعوام، وطفل (10 أعوام) إضافةً إلى شاب (33 عاماً) وجميع الإصابات من قرية الحويز بريف جبلة.

كما استقبل المشفى حالتي إصابة إحداها لسيدة (54 عاماً) مصابة بطلق نا ري باليد وأخرى لشاب (35 عاماً) مصابة بمقذ وف ناري بالكتف