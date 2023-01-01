أنقرة تطلب عقد لقاء مع دمشق في النصف الثاني من هذا الشهر

يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا "في النصف الثاني من كانون الثاني، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية: "أنقرة عرضت عقد لقاء مع الجانب السوري على مستوى وزراء الخارجية في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل".

وأشار أوغلو إلى أن اللقاء سيكون ثلاثياً، بحيث سيضم أيضاً زوير الخارجية الروسي، وربما سيكون في بلد ثالث.

وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ بدء الأزمة السورية في 2011، التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار منتصف كانون الأول الماضي إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

وبحسب المراقبين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها، على قاعدة العدو المشترك لهما، والذي يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

ويرى المراقبون أن تركيا تريد حلّ مشلكة اللاجئين السوريين على أرضيها عبر التواصل مع الدولة السورية، التي تطلب من جانبها انسحاب القوات التركية من أراضي سوريا، ووقف دعم الجماعات المناوئة لها في الشمال السوري.