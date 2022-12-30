العاصفة الثلجية تُجمد شلالات “نياغرا” جزئياً

بسبب العاصفة الثلجية الشديدة شمال الولايات المتحدة الأمريكية ووسطها الغربي، تجمدت شلالات “نياغرا” جزئياً نتيجة البرد القارس، حيث أظهرت صور التقطت عن طريق طائرة مسيرة طبقات سميكة من الثلج والجليد حول شلالات “نياغرا”.

ويبدو أن الزائرين يستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة للتساقطات خلال فصل الشتاء، بحسب “يورونيوز”.

وتقع شلالات “نياغرا” على منطقة حدودية بين محافظة “أونتاريو” في كندا وولاية “نيويورك” بامريكا، إذ تضرب عاصفة ثلجية شديدة مناطق واسعة من الولايات المتحدة، مما أدى إلى هطول الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي، إضافةً لوفاة 63 شخصاً، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال “بيرون براون” عمدة مدينة “بوفالو” الواقعة غربي ولاية “نيويورك”، حيث سجلت فيها 27 حالة وفاة، إن العاصفة كانت لربما أسوأ شيء عاشته المدينة منذ ما يزيد على نصف قرن.

من جانبه، قال القسم الوطني للأحوال الجوية إن التساقطات الثلجية في البحيرات الكبرى ستتوقف تدريجياً.

