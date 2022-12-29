وفاة 3 أشخاص بحادث سيارة مؤسف بريف سلمية

29-12-2022

وفاة 3 أشخاص بحادث سيارة مؤسف بريف سلمية

أدى حادث سيارة ببلدة الصبورة بريف سلمية لوفاة الشابة رولا فاخر ديوب ، و الطفلة فرح عروة حرفوش ، والشاب يامن سلمان الخضر .

وبيَّنت مصادر أهلية أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها ، نتيجة إصابته بعارض صحي على الأرجح ، وهو صديق أسرة الشابة ، ولم تدَّعِ عليه الأسرة وعدَّت الحادث قضاءً وقدراً.

وبيَّنَ مصدر في قيادة شرطة منطقة سلمية ، أن  التحقيقات الأولية في الحادث ،  كشفت  أن سائق السيارة من مواليد 1959 و حدث له عارض صحي أثناء القيادة  قبل الحادث  ، ولم يحاول الفرار بعده .


الوطن أون لاين 

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