29-12-2022
وفاة 3 أشخاص بحادث سيارة مؤسف بريف سلمية
أدى حادث سيارة ببلدة الصبورة بريف سلمية لوفاة الشابة رولا فاخر ديوب ، و الطفلة فرح عروة حرفوش ، والشاب يامن سلمان الخضر .
وبيَّنت مصادر أهلية أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها ، نتيجة إصابته بعارض صحي على الأرجح ، وهو صديق أسرة الشابة ، ولم تدَّعِ عليه الأسرة وعدَّت الحادث قضاءً وقدراً.
وبيَّنَ مصدر في قيادة شرطة منطقة سلمية ، أن التحقيقات الأولية في الحادث ، كشفت أن سائق السيارة من مواليد 1959 و حدث له عارض صحي أثناء القيادة قبل الحادث ، ولم يحاول الفرار بعده .
الوطن أون لاين
إضافة تعليق جديد