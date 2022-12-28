الكشف عن ملابسات حادثة الاعتداء على طبيب في مشفى حماة

28-12-2022

الكشف عن ملابسات حادثة الاعتداء على طبيب في مشفى حماة

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور “سليم خلوف” عن ملابسات حادثة الاعتداء على الطبيب المقيم في مشفى حماة الوطني خلال إجراءه عملية جراحية لإحدى المريضات.

“خلوف” قال إن “حادثة الاعتداء والتهجم على الطبيب عيسى أحمد المقيم في الشعبة العظمية جرت مساء الأحد 25 كانون الأول الجاري، إثر منعه مرافقي المريضة من الدخول إلى غرفة العمليات في أثناء إجراء عمل جراحي لها”.

وأكد أن إدارة الهيئة لا تقبل بأي اعتداء أو تهجم على كوادرها الطبية، مهما كان السبب وتحت أي مبرر، مضيفاً أن الهيئة “تتابع مع الجهات المختصة نتائج التحقيق، حتى ينال الفاعلون جزاء ما اقترفت أيديهم”.

وتحدث عن وجود تعليمات صارمة من وزارة الصحة بـ”ألا يمر أي اعتداء من دون أن ينال مرتكبه العقاب المناسب”.

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