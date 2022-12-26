الأردن يحبط واحدة من “أضخم عمليات تهريب المخدرات”

نجحت السلطات الأردنية، في إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من ‏إحدى الدول العربية.‏ وتمكن أفراد الجمارك في مركز جمرك الكرامة الحدودي، من ضبط 6 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون، ما يعادل 1000 كيلوغرام، والتي كانت مخبأة داخل عجينة التمر، لتصبح واحدة من “أكبر وأضخم” الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددا واحترافية، التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى البلاد، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

و”كانت حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر”، والتي تم تهريبها على شاحنتين، وفقا لإفادة من دائرة الجمارك الأردنية.

يشار إلى أن الجيش الأردني أعلن الشهر الجاري “إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين أثناء محاولتهم التسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن”.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان له، أن “المنطقة العسكرية الشرقية نفذت عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وفي الشهر الماضي، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، محاولة تهريب كميات وصفتها ‏بـ”الكبيرة” من المخدرات داخل مواسير بلاستيكية.