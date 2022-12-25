تويتر يكشف عن ميزة جديدة!

كشف الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” عن أن موقع “تويتر” سيعدل ميزة عدد المشاهدات التي تم إطلاقها مؤخراً، ما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها، إذا رغبوا في ذلك.

ووفق وكالة “بلومبرغ” للأنباء، رد “ماسك” على تعليق مستخدم، تحدث عن التصميم الجديد، في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وجاء في التغريدة: “سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعداد لإيقاف التشغيل، لكنني أعتقد أن الجميع تقريباً سيحبونها”، في إشارة إلى الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريداتهم.