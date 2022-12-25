قاصر سورية تخدّر لبناني بهدف سرقة سيارته وتهريبها إلى سوريا

ادّعى أحد المواطنين اللبنانيين لدى فصيلة برج البراجنة التابعة للأمن الداخلي في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ فتاة مجهولة الهويّة بجرم تخديره وسرقة سيارته نوع “شفروليه” ومبلغ مالي.

جاء ذلك وفق بيان نشرته المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي اللبناني شعبة العلاقات العامّة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت المديرية أنه بعد المتابعة الحثيثة من قبل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّولية في وحدة الشّرطة القضائية، تم التوصّل الى تحديد هويّة الفتاة.

وكشفت المديرية عن أن الفتاة قاصر، وهي من الجنسية السورية.

وأشارت إلى أن شريكها يدعى (ع. ك) لبناني الجنسية ومن مواليد عام 1995.

ولفتت المديرية إلى أنه بعد سرقة السيّارة، تم تسليمها من قبل الشاب والفتاة إلى أحد الأشخاص، وذلك لتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وقالت: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور، عن مكان وجود (ع. ك.) في محلّة الفنار – الزعيترية”.

على الأثر، داهمت قوّة من المكتب المكان وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.

كما لفتت إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف.

في حين بينت المديرية أنه تم ضبط سيارة الـ “شفروليه” في أثناء تهريبها الى سوريا.

وأكدت أنه تمت إعادتها إلى مالكها، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق جميع المتورطين.

وذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن العمل ما زال مستمر لتوقيف باقي المتورطين، مبينةً أنه تم إيداع الموقوف لدى القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته.