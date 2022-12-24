توقيف شخص في حلب يروج العملة الأجنبية المزيفة ومصادرة مبالغ مزورة من الدولار الأمريكي 

أثناء المراقبة والبحث عن المطلوبين اشتبهت دورية من فرع الأمن الجنائي في حلب بشخص يقود دراجة نارية في محلة دوار الحلوانية وعندما طلبت منه التوقف حاول الفرار فتم توقيفه وتبين أنه يدعى (عدنان . م) وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ أجنبي وقدره / 9050 / تسعة آلاف وخمسين دولار أمريكي تبين أنه مزور وعثر على محادثات على جواله تثبت تورطه بترويج الدولارات المزورة ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يمتهن ترويج المبالغ الأجنبية المزورة وقام بترويج عدة مبالغ في محافظة حلب وريفها بالاشتراك مع شخص متواري.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه ومازال البحث مستمراً عن المتواري وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.