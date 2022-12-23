طرطوس.. أطلق النار على دورية بمساعدة والده وهذا ما حل به ؟!

شفت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على مطلوب بجرائم سلب بالعنف حاول ممانعة الدورية وقام بإطلاق النار على عناصرها بمساعدة والده.

“الداخلية السورية” وعبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” قالت إنه «بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول تواجد شخص يدعى (حاتم .ع) في إحدى القرى بناحية الصفصافة مطلوب بعدة إذاعات بحث، تم التوجه إلى المكان المذكور وأثناء إلقاء القبض عليه تعمد إطـلاق النار على عناصر الدورية وأقدم والده المدعو (محمد،ع) على ممانعة الدورية أيضاً ومحاولة تهريب ابنه المطلوب فتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهما ومصادرة مسدسين حربيين كانا بحوزتهما،وبتدقيق وضعهما عثر بحق المدعو (حاتم، ع) على ثلاثة عشر إذاعة بحث ونشرة شرطية بجرائم (قطع طرق وسـلب سيارات، الخطف وحيازة أسلحة، سـلب بالعـنف، فرض أتاوات على بعض المحلات وأصحاب المطاعم بقوة السـلاح) كما عثر بحق والده المدعو (محمد ، ع ) على سبعة إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم منها قلع أشجار حراجية والضرب والسب والشتم والتهديد بالقتل».

وأضافت «تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص».