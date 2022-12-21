هبوط العملة الرقمية البتكوين إلى أدنى المستويات!

تراجعت أسعار العملة الرقمية “البتكوين” خلال التعاملات الأخيرة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مستمرة في التداول دون 17,000 دولاراً، على وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوعين، وسط أجواء تشاؤمية تسيطر على السوق المشفرة.

حيث أدت عملية خروج أصول ضخمة من منصة «#بينانس» يعزز التكهنات حول إمكانية تعرض مزيد من شركات الأصول الرقمية إلى الانهيار، بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها صناعة التشفير بعد إفلاس شركة «إف تي إكس».

وشهدت بورصة «بتستامب» انخفاضاً للعملة الرقمية البتكوين بنحو 104 دولاراً بما يعادل نسبة 0.6% إلى 16,640دولاراً، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 16,744دولاراً، وسجلت أعلى مستوى عند 16,815دولاراً.

وفقدت أسعار البتكوين نسبة 2% الأسبوع الفائت، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل تجدد عمليات البيع وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وتعرضت منصة بينانس أكبر بورصة رقمية في العالم، لضربة موجعة الفترة الأخيرة، بسبب التدفقات الخارجة الضخمة، حيث يسعي المتعاملون للحفاظ على أموالهم، بعد الانهيار الأخير الذي حدث في بورصة «إف تي إكس».

ووفقاً للبيانات المقدمة من شركة الأبحاث «نانسن»، «وصل صافي تدفقات الرموز الرقمية الخارجة من منصة بينانس إلى نحو 3.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، منها مبلغ بنحو ملياري دولار سحبت في يوم واحد، وهو رقم أعلى بنحو 18 مرة من ثاني أكبر تدفق خارجي والذي شهدته بورصة بيتفينكس».

وقالت خبيرة الأصول المشفرة نويل أتشيسون: «إن المخاوف ما زالت تسيطر على المستثمرين بشأن مصير الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية».

وأضافت، ربما «يوجد بعض أخبار عدوي الأزمة القبيحة إفلاس إف تي إكس، التي لمن تنته بعد، لكن غالبية المستثمرون الذين كانون سيخرجون من السوق قاموا بذلك بالفعل».

وتحاول “بتكوين” التماسك عند أدنى مستوى سعري لها في ثلاثة أسابيع، بالتوازي مع استمرار الأسهم في اتجاهها الهبوطي.

وشهدت العملات المشفرة في 2022 عاماً قاسياً، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية أواخر العام الماضي، حيث تعرّضت لصدمات من كل اتجاه، بدءاً بتشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلى انهيار نظام «تيرا/لونا»، وصناديق التحوط «ثري أروز كابيتال» و«إكسيشينج إف تي إكس».

كما أصبح ترابطها بالأسهم الأميركية وثيقاً خلال العامين الأخيرين، ووفق بلومبرغ، يَعتبر شون فاريل، محلل الأصول الرقمية في «فند سترات»، أن «ذلك كان سبباً لانخفاض أسعار العملات المشفرة البارحة الاثنين».