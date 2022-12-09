البرتغال تنفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر الفريق

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن يكون كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة معسكر فريقه في كأس العالم.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد زعمت أن المهاجم، البالغ من العمر 37 عاما، هدد بالرحيل بعد أن قيل له إنه لن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام سويسرا في دور الستة عشر.

وفي المباراة السابقة ضد كوريا الجنوبية، كان رد فعل قائد البرتغال غاضبا أثناء خروجه من الملعب مستبدلا.

وقال الاتحاد البرتغالي: "لم يهدد كريستيانو رونالدو في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب الوطني خلال فترة إقامته في قطر".

وأنهى رونالدو تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال بكأس العالم بعد مقابلة صحفية مثيرة للجدل انتقد فيها اللاعب، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، النادي الإنكليزي.