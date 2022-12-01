المغرب أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ مونديال 1998

تأهل منتخب المغرب، رسميا، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز 2/1 على كندا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

وجاء تأهل منتخب المغرب بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على كندا، رغم أن أسود الأطلس كانوا بحاجة إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل للدور الثاني من البطولة التي تقام في قطر.

وحصد منتخب المغرب 7 نقاط من فوزه على بلجيكا وكندا وتعادله مع كرواتيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلجيكا وكندا.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخب المغرب إلى الدور الثاني في كأس العالم، بعد أن تأهل لدور الـ16 في نسخة 1986، علما أن هذه سادس مشاركة لأسود الأطلس في المونديال.

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام، فإن منتخب المغرب بات أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته بنهاية دور المجموعات في كأس العالم منذ نسخة 1998 عندما تصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة.

وبتصدره ترتيب المجموعة السادسة سيلعب منتخب المغرب في دور الـ16مع ثاني ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.



ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب في دور الـ16 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر على استاد المدينة التعليمية.