فيفا تفتح تحقيقاً مع الاتحاد الصربي لكرة القدم.. والسبب؟

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيقاً مع الاتحاد الصربي لكرة القدم أمس يوم السبت، بسبب تعليق لافتة سياسية تتعلق بدولة كوسوفو المستقلة المجاورة في غرفة تبديل الملابس، قبل مواجهة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022.

وأظهرت اللافتة خريطة لصربيا تضم أراضي مقاطعتها السابقة، والتي تعد دولة مستقلة منذ ما يقارب 15 عاماً، وشعاراً بمعنى “لا استسلام”.

وجرى تداول صور اللافتة التي علقت في غرفة تبديل الملابس، قبل خسارة صربيا بنتيجة 0-2 أمام البرازيل يوم الخميس، في قطر.

وتقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى رسمية إلى “فيفا”، ووصف وزير الرياضة بالبلاد الصورة بأنها تستغل كأس العالم للترويج لرسائل الكراهـ.ـية ورهـ.ـاب الأجانب والإبـ.ـادة الجمـ.ـاعية.

واستند “فيفا” في فتح التحقيق إلى مادة من قانون الانضباط الخاصة به، والتي تغطي سوء السلوك بما في ذلك الإيماءات أو الإشارات أو اللغة الهجومية واستخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية، للتحقيق مع الاتحاد الصربي.

ولم يحدد “فيفا” جدولاً زمنياً لإصدار الحكم، على الرغم من أن صربيا ستلعب مباراتها المقبلة في المونديال يوم الاثنين أمام الكاميرون.