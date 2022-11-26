26-11-2022
مبابي يهزم الدانمارك وفرنسا أول المتأهلين
اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للمونديال القطري بفوز مثير لحامل اللقب المنتخب الفرنسي على نظيره الدانماركي بهدفين لهدف ليواصل الديوك عدم الخسارة للمونديال الثاني على التوالي خاضوا خلالهما تسع مباريات.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل مبابي عند الدقيقة 61 وأدرك أندرياس كريستينسن التعادل بعد سبع دقائق فقط ولكن رجل المباراة مبابي سجل الثاني للديوك في الدقيقة 86 فبات حامل اللقب أول المتأهلين لدور الستة عشر.
النتيجة تبقي الديوك في الصدارة بست نقاط مقابل ثلاث لأستراليا ونقطة للدانمارك وتونس.
الوطن أون لاين
إضافة تعليق جديد