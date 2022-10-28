صحيفة أمريكية: فرنسا وألمانيا تهددان بايدن بحرب جديدة

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن فرنسا وألمانيا تريدان التفاوض مع أمريكا بشأن المنافسة غير العادلة، وهما مستعدتان للرد إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد خلاف كبير، وجد أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون شيئاً مشتركاً، وهي المخاوف المتزايدة بشأن المنافسة الأمريكية غير العادلة والحاجة المحتملة لأوروبا للرد.

وحسب "بوليتيكو"، ناقش شولتس وماكرون القضايا المشتركة بين البلدين خلال ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة من المحادثات في اجتماع في باريس، وخلصوا إلى أن الخطط الأمريكية للدعم الحكومي لتشجيع نقل الإنتاج إلى أمريكا لها تأثير على السوق.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هناك العديد من الخلافات بين باريس وبرلين حول القضايا السياسية الرئيسية مثل الطاقة والدفاع، ومع ذلك، كان هناك شيء مشترك.

واتفق الزعيمان على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إذا مضت أمريكا قدماً في قانون خفض التضخم، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وحوافز للطاقة للشركات التي تستثمر في أمريكا بشكلها الحالي.

وتشجع القوانين الموقعة مؤخراً في أمريكا المستهلكين على شراء سيارة أمريكية عندما يتعلق الأمر باختيار سيارة كهربائية، وهي خطوة مزعجة بشكل خاص لصناعات السيارات الكبيرة في بلدان مثل فرنسا وألمانيا.

وخلصت "بوليتيكو" إلي أنه إذا لم تستجيب أمريكا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية جديدة بينها وبين أوروبا.