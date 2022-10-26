إيقاف مؤقت لمنح “فيز الإمارات” للسوريين

أكدت عدة مكاتب سياحية في دمشق وجود تعديلات بمنح فيزا الـ 3 أشهر للسوريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دون تحديد موعد لاستئناف صدروها.

حيث أوضح أصحاب عدة مكاتب سياحية في دمشق أنه يوجد تعديل بمنح فيزا الـ 3 أشهر، وأشاروا إلى أن الفيز الموجودة حالياً هي فقط لشهر واحد بينما فيزا الشهرين تم إيقاف إصدارها أيضاً.

وحول أسباب الإيقاف والتعديل الذي حصل على التأشيرات، بيّنت المصادر أن السبب يتعلق بالتعديلات التي تعمل عليها دولة الإمارات بخصوص دخول وإقامة الأجانب فيها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن تعديلات تتعلق بدخول وإقامة الأجانب، ومدة بقائهم داخل الدولة بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي، حيث ستتضمن منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تُمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد الأسر المقيمين في الدولة، ومدة سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

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