تلقت ضربة بلوكة من والدها وتم إسعافها

أسعفت فتاة إلى مشفى المواساة، وتبين أنها تعاني من كسر في الجمجمة وربما تحتاج إلى عملية جراحية. نتيجة تلقيها ضربة على الرأس اتهم فيها والدها.

ونقلت إذاعة أرابيسك المحلية عن مصادر مطلعة قولها دون أن تذكر اسمها، إن الفتاة (لم يذكر عمرها) من وادي بردى. وقام مرافقوها في المشفى بتقديم شكوى ضد والدها الذي تقوم الجهات المعنية حالياً بالبحث عنه للحصول على أقواله.



وتفيد الأخبار بأن الفتاة تلقت ضربة قوية على رأسها ببلوكة من قبل والدها، وفق المصادر مضيفة أنه وبحسب المعلومات فإن الفتاة كانت تحاول مقاومة والدها الذي كان يهم بالاعتداء عليها، لافتة أنه لم يتم التحقق من محاولة الاعتداء الجنسي على الفتاة بعد.

وارتفع منسوب العنف في سوريا عموماً، والعنف الموجه ضد الأطفال والنساء خصوصاً، في وقت مايزال المجتمع السوري يعاني الحرب وارتداداتها.