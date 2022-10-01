موقع يكشف سرّ الاهتمام الأمريكي بإنجاز اتفاق بحري بين لبنان و"إسرائيل"

أفرد موقع "ذا هيل" الأمريكي مقالاً للحديث عن اتفاقية الحدود البحرية المقرر توقيعها بين لبنان و"إسرئيل" بوساطة أمريكية.

ورأت الكاتبة لور كيلي أن إدارة بايدن تحاول التقليل من أهمية الاتفاق، لكي لا يبدو وكأنه عملية تطبيع بين لبنان و"إسرائيل".

ويعود التصرف الأمريكي إلى تجنب حرب كارثية مع حزب الله، إذا شعر بأن الاتفاق قريب من التطبيع.

وبحسب الكاتبة، فإن الاتفاق يعني الاعتراف ضمناً بـ "إسرائيل"، وتبعا لذلك سيكون بمثابة انتصار دبلوماسي هائل لإدارة بايدن، وسيضمن الدبلوماسية والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولم تحظ المحادثات باهتمام كبير على المستوى العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، ولكن الكاتبة تعتقد، ايضاً، أن إدارة بايدن تعمدت البقاء خارج الأضواء.

واستنتجت كيلي بأن الاتفاقية البحرية المحتملة بين "إسرائيل" ولبنان لن تعود بأي فائدة فورية للبنان، ولكن سينظر إليها كتطور إيجابي.

