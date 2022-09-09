لأول مرة.. عربية في نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس

09-09-2022

لأول مرة.. عربية في نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وبذلك أصبحت أول عربية وأفريقية تصل إلى هذه المرحلة من البطولة.

وتفوقت جابر البالغة من العمر 28 عاما في النصف النهائي على الفرنسية كارولين غارسيا (17) التي تفوقت على الأمريكية كوكو غوف 6-3، 6-4 في أجواء صاخبة.

وتفوقت جابر، المصنفة خامسة عالميا، على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4) في ربع النهائي.

وتُكنى جابر بـ"وزيرة السعادة" في تونس عطفا على الفرح الذي تجلبه لأبناء وطنها، ومع ذلك اعترفت بأن عصبيتها تغلبت عليها في بعض الأحيان، عندما ضربت مضربها عدة مرات.

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