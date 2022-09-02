تسمم 7 أطفال بدير الزور نتيجة تناولهم حلويات فاسدة

أسعف 7 أطفال إلى مشفى الفرات بدير الزور، مصابين بحالات تسمم، نتيجة تناولهم حلويات فاسدة قاموا بشرائها من قبل أحد المحال في المدينة.



وذكر مدير الصحة بدير الزور الدكتور بشار الشعيبي، أن الأطفال السبعة هم من عائلتين، وتتراوح أعمارهم بين 9-16 عاماً تبين أنهم تناولوا الحلويات من أحد المحال في المدينة ، مبيناً أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم الصحية مستقرة.



مدير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في دير الزور بسام الهزاع قال لـ ”غلوبال”، إن دورية مشتركة من مديرية التجارة وحماية المستهلك والدائرة الصحية بمجلس المدينة ، قامت بالتوجه إلى محل “حلويات فوزي” وهو من المحال المشهورة في المدينة ، وضبطت داخل المعمل الذي يتم فيه تصنيع الحلويات مواد منتهية الصلاحية تستعمل بصناعة الحلويات ،إضافة إلى مخالفات في الشروط الصحية داخل المحل والمعمل.



وأشار الهزاع الى انه تم مصادرة المواد واتلافها اصولا و إغلاق المعمل والمحال التابعة له بالشمع الأحمر، وإذاعة البحث عن صاحبه “المتواري عن الأنظار” ليتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

غلوبال