01-09-2022
82 قتيل و102 مصاب.. ضحايا الفيضانات في النيجر
خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على النيجر 82 قتيلا و102 جريح، حسبما أفادت المديرية العامة للوقاية المدنية في النيجر في حصيلة جديدة.
ووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، قالت الهيئة إن الفيضانات خلفت 82 قتيلا و118191 منكوبا (13921 أسرة).
وأضافت أنه تم تسجيل نفوق 652 رأسا من الماشية وإتلاف 14475 طنا من الطعام.
وأشارت إلى أن الأمطار دمرت أكثر من 12700 منزل وتسببت في انهيار عشرات الفصول الدراسية ومراكز الرعاية الطبية ومخازن الحبوب.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تواصل هطل الأمطار في النيجر حتى نهاية أيلول المقبل.
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