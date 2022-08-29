تحرير 271 مركزاً سكنياً منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم تحرير قرية كوديما ليصل عدد المراكز السكنية التي تم تحريرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس إلى 271 مركزاً.



ونقلت وكالة تاس عن القيادة قولها في بيان: “تمكنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حتى الآن وبمساعدة وحدات الجيش الروسي من تحرير 271 مركزاً سكنياً بما في ذلك قرية كوديما” لافتة إلى أن القوات الأوكرانية “كانت تستخدم هذه القرية كنقطة لقصف بلدة غورلوفكا”.



وأشار البيان إلى أن كوديما هي قرية تابعة لمدينة سفيتلودارسكايا بمنطقة أرتيموفسك ويبلغ عدد سكانها 600 نسمة.