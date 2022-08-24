كوكب المشتري بحلة جديدة

نشرت وكالة ناسا صوراً للمشتري، الذي يعدّ أكبر كوكب في النظام الشمسي، التقطتها عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

أظهرت الصورة تفاصيل من كوكب المشتري، بشكل لم يسبق له مثيل والتقط التلسكوب بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة للأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

- كما أظهرت إحدى الصور حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات، حيث تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.