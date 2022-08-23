مركز الأمن الجنائي في داريا يلقي القبض على شخص قام بسرقة مبلغ 18 مليون

أخبر مركز الأمن الجنائي في داريا من قبل صاحب أحد مصانع الحلويات بإقدام مجهولين على الدخول إلى مصنعه وسرقة مبلغ ثمانية عشر مليون ل. س ، توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي إلى المكان مباشرة وبالكشف على المكان تبين وجود كسر بزجاج الحمام الملاصق لبناء الجوار.

بالبحث والتحري تم الاشتباه بأحد الجيران ويدعى (مجد - ا) حيث تم إلقاء القبض عليه ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على كسر زجاج حمام المعمل الملاصق لمنزله والدخول إليه بالاشتراك مع شقيقه المتواري عن الأنظار وسرقة مبلغ ثمانية عشر مليون ل. س ، تم استرداد المبلغ بالكامل وبأقل من ساعتين وتسليمه لصاحبه ،والتحقيقات مازالت مستمرة والبحث عن جارٍ عن المتواري وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي سياق آخر ألقى مركز الأمن الجنائي في داريا القبض على مجموعة من الأشخاص يمتهنون سرقة (الدراجات الكهربائية ومضخات المياه والأكبال الكهربائية) من محلة داريا ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بتصريف المسروقات لدى شخص في محلة الكسوة ويدعى (محمد - ع) حيث تم إلقاء القبض عليه.

التحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية