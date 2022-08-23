قوات حفتر تسقط مسيّرة مجهولة قرب قاعدة بنينا الجوية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات حفتر، خالد المحجوب، أنّ وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة بالقرب من قاعدة "بنينا" الجوية.

ونفى المحجوب ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ "الطائرة التي تمّ إسقاطها تابعة لإحدى الشركات النفطية وأنها تحمل ركاباً".

وأشار إلى أنّ "الطائرة التي استهدفتها الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية في ضواحي بنغازي، لا يوجد بلاغ بشأنها في غرفة العمليات العسكرية وهي مجهولة الهوية، وتم التعامل معها مباشرة من قبل الدفاعات الجوية، وغرفة الدفاع الجوي أكدت أنها طائرة تصوير مسيّرة فتمّ استهدافها مباشرة".

من جهتها، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الأخبار المتداولة عن "سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي، أو طيران النفط، أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية".

وتُعد قاعدة "بنينا" الجوية من أهم قواعد قوات حفتر، التي استخدمها في مواجهة الجماعات المسلحة منذ بدء الصراع في ليبيا.