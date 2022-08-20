نجاة طائرة ركاب إثيوبية من كارثة

أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليقا بعد نجاة إحدى طائراتها، بعد أن نام طاقم قيادتها لدى عودتها من ‏العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار أديس أبابا‎.‎

وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إنها "تلقت بتاريخ 15 آب الجاري تقريرا يشير إلى أن رقم الرحلة الإثيوبية (ET343) التي كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا".

وتابع البيان أن "الرحلة هبطت بأمان في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال معها، وتمت إزالة الطاقم المعني من الخدمة في انتظار المزيد من التحقيق معهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة مع طاقم قيادة الطائرة بناء على نتيجة التحقيق".

ونام الطياران التابعان للخطوط الجوية الإثيوبية على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر)، وتجاوزت الطائرة مدرج المطار قبل أن يستيقظا للهبوط بأمان بالطائرة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".