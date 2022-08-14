فيديو يسخر من الأوروبيين وينصحهم بالإنتقال إلى روسيا

نشرت حسابات على "تويتر" مقطع فيديو روسي، يروّج للسياحة في روسيا، ويدعو الأوروبيين إلى الانتقال إلى الديار الروسية والتمتع فيها بالغاز الرخيص والنساء الجميلات والدفء لأنّ الشتاء على الأبواب.

وقالت متابعون إن الفيديو نشرته سفارة روسية في إحدى الدولة الأوروبية، وتبلغ مدته 53 ثانية، ويتحدث إلى سائح افتراضي، حيث يسرد له صوت ميزات العيش في روسيا.

ويقول الفيديو "هذه هي روسيا" مصحوبة بموسيقى مثيرة، من ثم يظهر عدداً من صور النساء والمناظر الطبيعية على الشاشة، ويضيف الصوت الذي ارتفع قليلاً:"المطبخ اللذيذ..النساء الجميلات..الغاز الرخيص..التاريخ الغني".

ويواصل:"الأدب المشهور عالمياً والهندسة المعمارية الفريدة والتربة الخصبة والكهرباء والمياه الرخيصة".

وأكمل:"القيم التقليدية والمسيحية وعدم وجود ثقافة الإلغاء والضيافة والفودكا".

ويتابع حديثه الشيق بالكلام عن سيارات الأجرة الرخيصة وخدمات التوصيل والباليه، ,التباهي بامتلاك روسيا "الاقتصاد الذي يمكنه تحمل الآلاف من العقوبات".

وينتهي الفيديو بملاحظة مثيرة، يقول فيها:"انتقل إلى روسيا. لا تتأخر، الشتاء قادم" في إشارة إلى شعار من المسلسل الأمريكي الشهير "جيم أوف ثرونز".

وقد فسر بعض المعلقين الملاحظة على أنها سخرية من الأوروبيين الذين يعانون من نقص إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا وما رافقها من عقوبات أوروبية على روسيا.

وتبرز مقولة "الشتاء قادم" في الفيديو مع تحذيرات من أن تخفيض إمدادات الغاز إلى أوروبا وتسعيره بالروبل الروسي، تجعل الدول الأوروبية مقبلة على شتاء بارد.