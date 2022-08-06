في أحد فنادق دمشق.. أطـلق الـنار على شريكه بالعمل وهرب!

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حـ ـادثة وقعت في أحد الفنادق بالقرب من جسر فكتوريا بدمشق.

الداخلية وعبر صفحتها على “فيسبوك” قالت إن «قسم شرطة المرجة أخبر حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم بحدوث جريمة قتل ضمن بار بأحد الفنادق بالقرب من جسر فكتوريا».

وأضافت إنه «على الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المرجة إلى المكان حيث تبين من خلال التحقيق الأولي أقدم المدعو ( رافي . ق ) على قتل شريكه بالعمل المدعو ( سعيد . س ) بإطلاق النار عليه من ميدسه الحربي بسبب خلافات شخصية حول العمل ولاذ بعدها بالفرار».

وختمت بيانها بالقول إن «التحقيقات ما زالت مستمرة والأبحاث جارية لحين إلقاء القبض على الفاعل».