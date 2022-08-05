شبكة لتجارة الأعضاء بين العراق وأوكرانيا !

تواصل الأجهزة الأمنية العراقية ضبط عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وملاحقة العصابات المتخصصة بذلك، في ظل تزايد الظاهرة بشكل مقلق، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان الخميس، إنها ضبطت عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا، وأن العضو البشري هنا هو "الخصية"، وأن مبلغ الصفقة وصل إلى 80 الف دولار.

وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي في تصريحات تلفزيونية إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار".

وأضاف أن "عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية تتركز على بيع الكلى"، مؤكداً : " لقد ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".

وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالاعضاء البشرية منتشر في كل مستشفى، وأكد على أن الوزارة تكافح الاتجار بهذه الأعضاء وأن عمليات الإطاحة بالعصابات التي تمارس هذه المهنة ازدادت مؤخراً.

امرأة تقود عصابة

وكان تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي في 26 تموز الماضي، قد كشف النقاب عن تنفيذ عصابة قادتها امرأة نحو 250 عملية اتجار بالأعضاء البشرية من خلال شبكات التواصل.

ونقل التقرير عن اعترافات العقل المدبر والمعتقلين أن "العصابة تشكلت عام 2017، وضمت خمسة أشخاص أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفذوا عبرها مهمات لاستدراج أشخاص للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم بيعها".

وكشفت وزارة الداخلية، أن غالبية عصابات الاتجار بالبشر تنشط في المناطق التي يعيش سكانها تحت خط الفقر، وتشهد أوضاعها تدهوراً كبيراً.