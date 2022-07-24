أبرز الحوادث في سوريا خلال الـ 24 ساعة السابقة

دمشق

توفي شخص جراء تدهور سيارة خاصة واحتراقها على طريق عام دمشق بيروت قرب مفرق الصبورة.





درعا

استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنا ممن خضعوا للتسوية، بعد أن عمل ضمن الفصائل المعارضة في المنطقة، في حي البحار في درعا البلد، دون تسجيل خسائر.



أفادت مصادر محلية، بأن أحد الحواجز الأمنية بين مدينة الشيخ مسكين وبلدة إبطع بريف درعا، أوقف شابين من أبناء داعل بريف درعا الأوسط، أثناء ذهابهما إلى العاصمة دمشق، دون معرفة الأسباب.



قالت مصادر أهلية انه تم لإفراج عن المواطن طلعت المسلماني من بلدة علما في ريف درعا الشرقي ، بعد اختطافه قبل أيام، بتاريخ 15 يوليو / تموز 2022. وهو يعمل كأمين فرقة حزب البعث في بلدة علما، ومدير معهد تعليمي، وكان عمل سابقاً مديراً للمدرسة الثانوية في البلدة.



توفي العامل معاذ خليل الجنادي إثر تعرضه لصاعق كهربائي أثناء عمله في صيانه أحد الأعطال في مدينه نوى.





السويداء

أغلق محتجون من سكان مدينة شهبا في محافظة السويداء طريق دمشق-السويداء عند مفرق صلاخد على خلفية احتجاز أحد سكان المدينة، جادو حسين الطويل، من قبل مجموعة متعاقدة مع الامن. وأفاد أحد سكان مدينة السويداء أن قطع الطريق هو رد فعل أقارب وأصدقاء المعتقل، على اعتقاله. ومن المتوقع تدخل شيوخ العقل والوجهاء للضعط على المجموعة المسلحة للإفراج عن المعتقل، وإلا سيستمر الإغلاق وقد تتطور الأمور لعمليات احتجاز بين الطرفين.



كشفت تقارير صحفية ان ضابط روسي وهو المسؤول الجديد عن المنطقة الجنوبية المنتدب من المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، زار محافظة السويداء، والتقى مع عدد من وجهاء المنطقة في بلدة القريا، يوم الاثنين الماضي.





حمص

نفذت مقاتلات روسية خلال اليوم السبت ويوم أمس الجمعة، نحو 30 غارة جوية، استهدفت خلالها مواقع يتوارى ويتحصن بها ارهابيو تنظيم “دا عـ ـش” في البادية السورية، حيث تركزت الضربات على بادية الرصافة، جنوب غربي الرقة، ومحيط منطقة أثرية في أقصى شمال شرقي حماة.



نفذت خلايا تنظيم “د ا عـ ـش” الارهابي فجر اليوم السبت، هجومًا واسعًا على حواجز ونقاط الجيش السوري قرب المحطة الثالثة وحقل “الهيل” النفطي بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش، جرى نقلهم إلى مشفى تدمر الوطني.

الخلايا الارهابية هاجمت مواقع الجيش السوري انطلاقًا من بادية الحماد عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق والتي تنتشر بها خلايا التنظيم بشكل كبير.



أفاد نشطاء، ضمن مخيم الركبان في الصحراء السورية ضمن منطقة الـ 55 عند الحدود الشرقية لسوريا مع العراق والأردن، بأن أربعة عوائل هم “عائلتان من مدينة مهين بريف حمص وعائلة من مدينة تدمر بريف و عائلة من ريف حلب” غادروا المخيم نحو مناطق سيطرة الجيش السوري اليوم، بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في المخيم الذي تحول إلى “سجن كبير” يضم نحو 8500 نازح سوري من مناطق سورية عدة.





حماة

سقط ضحايا، يوم الجمعة، جراء قصف صاروخي على قرى بشمال غرب حماه. وذكرت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن قذائف صاروخية سقطت على قرى جورين وناعور جورين ونبل الخطيب في ريف حماه . وبحسب المصادر، فإن القصف تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح.



رصد نشطاء، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، تجدد الاستهدافات البرية في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة، حيث قصفت قوات الجيش السوري مناطق في فليفل والفطيرة وسفوهن والبارة وكفرعويد وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين شهدت محاور التماس بسهل الغاب شمال غربي حماة وكبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.



قتلت مواطنة وشاب جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على مناطق في قرية نبل الخطيب ومنطقة جورين الخاضعتين لسيطرة الجيش السوري بريف حماة الغربي.





حلب

أفاد نشطاء ، بأن اشتباكات عنيفة دارت فجر اليوم السبت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش السوري من جهة وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور مدينة تادف بريف الباب شرقي حلب، وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي بين الطرفين،دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.



قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي،بقذيفتين مدفعية أطراف قريتي أم القرى وحساجك بريف حلب الشمالي،اقتصرت الأضرار على الماديات.



استهدفت طائرة مسيرة تركية بصاروخين محيط نقطة عسكرية للجيش السوري في قرية زور مغار بريف عين العرب/كوباني الغربي، شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.



رصد نشطاء، توتر أمني واستنفار للفصائل العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني” في منطقة عفرين ومناطق أخرى في ريف حلب الشمالي. ووفقا للمصادر فإن خلافا على مقرات لأحرار الشام سيطرت عليها الجبهة الشامية بتاريخ 22 تموز، بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين أفضت إلى سيطرة الأخيرة على مقرات أحرار الشام حينها، في قرية حميلكة التابعة لناحية جنديرس.



قتل طفل يبلغ من العمر عامين خلال لهوه بسلاح والده في المنزل، وذلك في عفرين ضمن منطقة ” غضن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي.





الرقة

أفادت مصادر محلية، بوصول 4 مصابين من عناصر الجيش السوري إلى مشافي الرقة، جراح بعضهم خطرة، أصيبوا جراء استهداف سيارة تقلهم من قِبل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا لحظة مرورهم على طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” في منطقة الكنطري بريف الرقة الشمالي.





الحسكة

نعت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قياديتين ومقاتلة من “وحدات حماية المرأة”، قالت إنهن قُتلن إثر استهداف السيارة التي كانت تنقلهن من قبل طائرة مسيرة تركية، أمس الجمعة 22 تموز. وقالت “قسد” إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة المقاتلات على الطريق الواصل بين القامشلي والقحطانية ما أسفر عن مقتلهن. وبحسب البيان، أسفر الاستهداف عن مقتل قائدة وحدات مكافحة الإرهاب سلوى يوسف (جيان)، بالإضافة إلى مقتل القيادية في وحدات حماية الشَّعب (YPJ) جوانا حسّو (روج خابور) والتي تنحدر من مدينة الدرباسية شمالي الحسكة. كما قُتلت المقاتلة في وحدات “مكافحة الإرهاب” رُها بشّار (بارين بوطان) المنحدرة من عفرين بريف حلب الشمالي.



أصيب عنصران بصفوف حرس الخابور التابع لـ”قسد”، نتيجة قصف للقوات التركية على قرى ريف تل تمر شمال غربي الحسكة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن القوات التركية قصفت قريتي العبوش وأم الكيف بشكل متقطع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة وتدمير جزئي لعدة منازل وخروج منشآت خدمية عن العمل. ويتركز القصف التركي على قرى أم الكيف و الدردارة وقبر كبير والعبوش وتل الورد وقبور قراجنة، كما تسبب القصف بحركة نزوح جديدة للأهالي من المنطقة خوفا من التصعيد العسكري..



أفاد المرصد السوري، بأن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية نفذت، الجمعة، عملية إنزال جوي في قرية السراجية بريف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، واعتقلت على إثرها شخصاً بتهمة انتمائه لخلايا تنظيم دا عـ ـش.



اعترض موالون ومجموعة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” طريق دورية أمريكية، تتألف من خمس مدرعات، في قرية تل الذهب بالريف الجنوبي لمدينة القامشلي، في حين غيرت العربات طريقها وتابعت مسيرها دون حدوث احتكاك.



أفاد نشطاء بأن أهالي بلدة تل حلف التابعة لرأس العين/سري كانييه ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، خرجوا مساء أمس الجمعة في تظاهرة طالبت بخروج فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من البلدة وإنهاء المظاهر المسلحة كما طالبوا بمحاسبة من تسبب وقوع إصابات في صفوف المدنيين قبل يومين وذلك جراء اقتتال بين فصيلي “الحمزة و ملك شاه” والذي تسبب بوقوع 6 إصابات بينهم طفلين .