وزارة الكهرباء مستمرة في العزف على أغنية الكهرباء ستتحسن قريبا

ربط وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل تحسن واقع الكهرباء مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة كاشفاً عن تحسن في الوضع الكهربائي خلال الفترة القادمة.

الزامل أشار في تصريحه لإذاعة "شام اف ام " المحلية عن سعي الوزارة بوصول عدد ساعات التغذية إلى 12 وصل من أصل 24 ساعة للوصول على الأقل خلال العام القادم لقيم توليدية جيّدة.

وأوضح أنه في حال انتهاء سيطرة "قسد" على شرق الفرات ستتحسن الكهرباء تلقائياً بدون الحاجة لأي وقت، قائلاً: "التقنين مزعج للمواطن بشكل كبير، ولكن أكثر من ينزعج من التقنين هي وزارة الكهرباء والعاملين فيها، لأنه يؤثر على التجهيزات والعمل".

بالمقابل، لم ينف الزامل وجود مخالفات من قبل العاملين في المحافظات في بعض الأحيان ولكن هناك مراقبة بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه مع انتهاء العمل بمحطة "الرستين" سيتحسن واقع الكهرباء في اللاذقية ولكن ليس هناك هامش زمني محدد لذلك، إضافة للعمل على إعادة تأهيل محطة بانياس.

مبيناً أن التعتيم هو أسوأ حالة تحدث للمنظومة الكهربائية، والذي حصل في المرة الأخيرة كان الأصعب كونه نتيجة عطل، إلى جانب عدم وجود أي تجاوب من الجانب اللبناني للحصول على توتر مرجعي، وعدم القدرة على الحصول عليه من السدود نتيجة سيطرة "قسد".

وتم لأول مرة في سورية "الإقلاع الأعمى" الذي يحتاج لدقة وخبرة عاليتين وتجهيزات كبيرة، وبعمل وجهود كادر الكهرباء خرجنا من التعتيم، معلقاً: "كان هذا اليوم من أصعب الأيام التي واجهتني كوزير كهرباء، ومن الممكن أن يحصل تعتيم مرة أخرى لأننا نعمل على الخط الحرج في الطاقة الكهربائية وأي تفاقم في الأعطال يؤدي لذلك".