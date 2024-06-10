القمامة تتراكم في شوارع حمص

تشهد شوارع أحياء حمص منذ أربعة أيام تراكمًا للقمامة، مما أثار استياء وتساؤلات السكان حول عدم مرور شاحنات جمع القمامة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما يعزز من انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض والكلاب الشاردة.

من جانبه، أوضح المهندس عماد الصالح، مدير النظافة في مجلس مدينة حمص، أن التأخير في جمع القمامة يعود إلى ربط آليات جمع القمامة بنظام التتبع الإلكتروني GPS.

وأشار إلى أن هذا الإجراء أدى إلى تأخر تفعيل بطاقات المحروقات الخاصة بآليات النظافة.

وأوضح أن البطاقات كانت تُفعَّل في الأشهر الماضية لتغطية 60% فقط من الخطة المقررة، ومنذ أربعة أيام لم يتم تفعيل بطاقات المحروقات، مما أثر على جمع القمامة.



وأكد الصالح أن المشكلة ليست مقتصرة على المدينة وحدها بل هي مشكلة عامة، وأن الجهود مستمرة لحلها في أقرب وقت.

الوطن