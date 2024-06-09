ارتفاع ملحوظ ببرنامج التقنين ومصدر بـ كهرباء دمشق يكشف السبب

يشهد واقع التغذية الكهربائية بمعظم المحافظات وتحديداً منذ يوم الخميس ومع بدء المرتفع الجوي بدرجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً بساعات تقنين الكهرباء.

ففي مناطق محافظة دمشق، ارتفعت ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى 7ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، في حين كانت بالأمس 6 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر خاص في شركة كهرباء دمشق أن سبب زيادة فترة تقنين الكهرباء يعود بالدرجة الأولى إلى أنه وبالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس التي تعدت الـ40 درجة مئوية تأثرت عمل محطات الكهرباء، إذ انعكست درجات الحرارة العالية سلباً على عمل المحطات حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد تصبح 80 بالمئة.

مضيفاً: كما أن استهلاك المواطنين للكهرباء خلال المرتفع الجوي تضاعف كثيراً نتيجة لاستخدام التيار بالتبريد من مراوح ومكيفات.

غلوبال