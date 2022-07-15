رونالدو يتلقى عرضاً بـ 300 مليون يورو من نادٍ سعودي

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عرضاً مالياً فلكياً من أجل مغادرة الفريق والانتقال لأحد الأندية في المملكة العربية السعودية.

وكان كريستيانو قد طلب من إدارة “الشياطين الحمر” يوم 2 يوليو/ تموز 2022، السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مُرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.

ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند “لأسباب عائلية”، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.

وفي آخر تطورات ملف كريستيانو، فجّرت شبكة CNN Portugal مفاجأة مدوية، حين كشفت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تلقى عرضاً مالياً خرافياً من أحد الأندية السعودية.

ولم تسم الشبكة هذا النادي، لكنها أكدت أنه عرض مبلغ 300 مليون يورو على كريستيانو رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى السعودية.

وأوضح القسم البرتغالي من الشبكة العالمية أن كريستيانو سيتقاضى هذا المبلغ لوحده على موسمين، بواقع 125 مليون يورو عن كل موسم، ليصبح بذلك اللاعب صاحب أعلى راتب في العالم، وبأكثر من ضعف كيليان مبابي صاحب الراتب الأكبر عالمياً في الوقت الحالي (50.5 مليون يورو).

وسيدفع النادي السعودي لنظيره في مانشستر يونايتد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات كريستيانو،إضافة إلى 20 مليوناً آخرين للوسطاء.

ويرتبط “صاروخ ماديرا” بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يوم 30 يونيو/ حزيران 2023.

وفي حال تمت هذه الصفقة، فإن كريستيانو رونالدو لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2022-2023، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعته لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد وفق تقارير أوروبية عديدة.

رونالدو هداف دوري أبطال أوروبا

ويُعتبر كريستيانو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 140 هدفاً، سجلها بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، متقدماً على غريمه ومنافسه الأزلي ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بفارق 15 هدفاً فقط.

وخرج مانشستر يونايتد بموسم صفري للموسم الخامس على التوالي، وما زاد الطين بلة هو احتلال الفريق المركز السادس في الترتيب النهائي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2021-2022، وهو ما يعني عدم مشاركة “الشياطين الحمر” في دوري الأبطال في النسخة الجديدة.

لكن إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تن هاغ، حريصون على الاحتفاظ بكريستيانو حتى انتهاء عقده على الأقل، وهو الذي سجل 24 هدفاً في 38 مباراة بجميع البطولات.

وحسب صحيفة express البريطانية، فإن تن هاغ يعول كثيراً على كريستيانو من أجل قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق أكثر من ملياري تفاعل في السنة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شملت مشاركة المنشورات والتعليقات والإعجاب، وفق صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن معظم هذه الأرقام جاءت بفضل كريستيانو رونالدو، على اعتبار أنه من بين 25 من أكثر المنشورات شعبية التي نشرتها أندية “البريميرليغ” في الموسم الماضي، 10 منها متعلقة “بالدون”، والمراكز الثلاثة الأولى كانت كلها من نصيبه.

ومن شأن هذه الأرقام أن تجبر مانشستر يونايتد على التمسك بكريستيانو، خاصة بعد تصريحات روب ويلسون، الخبير الرياضي في جامعة شيفيلد هالام البريطانية، والتي قال فيها: “ستؤثر قيمته (رونالدو) التجارية على قرار النادي بالسماح له بالرحيل”.

وأضاف ويلسون: “لم تنزعج إدارة مانشستر يونايتد بشأن رحيل بول بوغبا، ولكنها ستكون كذلك حتماً في حال رحيل كريستيانو”.

وأتم: “الإدارة لم ترغب ببيع كريستيانو، لأن قيمته التجارية أعلى من قيمته السوقية كلاعب كرة قدم”.

عربي بوست