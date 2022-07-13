في مثل هذا اليوم انطلقت شرارة المونديال

يبقى يوم الثالث عشر من تموز خالداً في تاريخ كرة القدم ، ففي مثل هذا اليوم عام 1930 انطلقت البطولة الأهم على سطح البسيطة كأس العالم في الأورغواي ، وتلك الانطلاقة كانت نصراً شخصياً لمحام فرنسي نحيل اسمه جول ريميه الذي سميت النسخ التسع الأولى باسمه، فهو الذي بذل الغالي والنفيس وكافح بكل السبل لقيام البطولة.

من المفارقات أن عدد الدول المشاركة 13 وتاريخ انطلاق البطولة 13 ومجموع أرقام العام 1930 هو العدد ذاته.

المباراة الأولى بتاريخ كأس العالم جمعت فرنسا والمكسيك وفازت فرنسا بأربعة أهداف لهدف وصاحب الهدف الأول لوسيان لوران الذي خلدته كتب التاريخ لمجرد تسجيله الهدف الأول في المونديال وهو أحد هدفين دوليين في مسيرته الكروية.

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