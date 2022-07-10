هفوة جديدة للرئيس الأمريكي

10-07-2022

هفوة جديدة للرئيس الأمريكي

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة، أثناء إلقاء خطاب له يوم أمس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطعا مصورا لبايدن، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يقرأ عن طريق الخطأ تعليمات الجهاز الملقن بصوت عال.

وارتكب الرئيس الأمريكي خطأ قراءة تعليمات الملقن، صائحا: "نهاية الاقتباس، كرر السطر".

وجاء خطاب بايدن، للتنديد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.

ونشر الكاتب والمذيع الأمريكي، كلاي ترافيس، الفيديو الذي يرصد هفوة جو بايدن، ويردد فيه بالخطأ تعليمات الجهاز الملقن، وتساءل:"هل لدينا بالفعل 30 شهرا إضافيا من هذا؟ إنه لأمر مخيف ومحزن".

وردا على جدل الفيديو المتداول، زعمت مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، أن بايدن لم يقرأ في الواقع تعليمات الملقن، ولم يقل "كرر السطر"، وإنما قال في خطابه: "دعوني أكرر السطر".

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