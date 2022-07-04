رمضان: الفيفا سيساعد بتأهيل وانشاء عدد من الملاعب 

أكد رئيس اتحاد مرة القدم السوري صلاح رمضان، بأن الاتحاد قام بكشف عن المبالغ التي صرفت في الفترات السابقة ومعرفة رصيد اتحاد اللعبة الحالي من الأموال المجمدة.

وأضاف رمضان: الفيفا سيساعد بتأهيل أو إنشاء عدد من الملاعب في سورية.

وتابع رئيس اتحاد القدم السوري: سيتم استبدال أرضيات بعض الملاعب الى ارضيات عشب صناعي (دولي)، وكحد أدنى سيتم إعادة تأهيل او تبديل ارضيات ١٠ ملاعب !.

وأكد رمضان بأنه و خلال فترة لن تتجاوز الـ٩ أشهر سيكون العمل قد أُنجز بنسبة ٥٠٪؜ من الملاعب على الأقل !.

وبين رمضان بأنه سيتم دعم الأندية بوسائط نقل باصات خاصة عن طريق الأموال المجمدة لتخفيف اعباء اجور النقل على الاندية .

وختم بأنه وفي الشهر التاسع سنستلم ١٠ حقائب كل حقيبة تحتوي ٥ سماعات للحكام ستوزع على الملاعب.

