عضلات بوتين حاضرة في اجتماع قادة مجموعة السبع

تداولت وسائل إعلام وحسابات مقطع فيديو ، يظهر فيه قادة مجموعة السبع ، وهم يتناقشون حول كيفية ظهورهم في الصورة الجماعية، التي ستلتقط لهم في نهاية القمة.

وبحث قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حلّ لتلك "المعضلة" أثناء الاجتماع الذي عقد أمس الأحد في قلعة إلمو في بافاريا الألمانية.

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني النقاش، عندما قال: " هل نبقي السترات " هل نخلعها "، في إشارة إلى الصورة الشهيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهم يمتطي حصاناً عاري الصدر.

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم ،لكن جونسون علّق قائلاً: "علينا أن نظهر أنّنا أقوى من بوتين".

ثم قال ترودو: "سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصاناً"، مشيراً إلى صورة بوتين التي التقطت له عام 2009.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فأشارت إلى أنّ "ركوب الحصان هو الأفضل"، دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديداً.

ورد جونسون: "علينا أن نظهر لهم عضلاتنا".

وبعد انتشار المقطع رد ًنشطاء روس على كلام قادة مجموعة السبع، وقالت الصحفية الروسية ماريا مسكادوف عبر تويتر: "إن بوتين يعيش في رؤوس قادة مجموعة السبع، بإيجار مجاني".

فيما علّق متابعون عرب على الفيديو، بالقول إن "بوتين يرعبهم، لذلك هو حاضر في اجتماعاتهم"، وقال آخر: "إنهم اجتمعوا لهزيمة بوتين في أوكرانيا، فكان الحديث عن عضلاته وحصانه".