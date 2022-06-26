ضبط أطنان من الفحم والحطب الحراجي وتوقيف شبكة مؤلفة من ( 15 ) شخص متورطين بالقضية

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعـ.دي عليها تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بناءً على المعلومات المتوفرة لديه من توقيف شبكة مؤلفة من خمسة عشر شخصاً بينهم أشخاص مذاع البحث عنهم يعملون بالتفحيم والتحطيب من مصادرة كمية / 11 / طن من الفحم الحراجي و/ 30 / طن من الحطب الحراجي المتنوع ، و/ 4 / أطنان وخمسمائة كيلو غرام جذور حمضيات وذلك ضمن مركز في حي الفيض بمدينة جبلة عائد لشخص متواري.



تم تسليم الكمية المصادرة إلى مديرية الزراعة أصولاً ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.