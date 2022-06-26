العـنف ضد النساء...رمال متحركة لبنى آخر ضحاياها

قضت المهندسة الفلسطينية "لبنى منصور" على يد زوجها "أردني الجنسية"، في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب رفعها قضية طلاق عليه في وقت سابق..

واوضحت شقيقة المغدورة عبر تغريدة على "تويتر" أن أختها "لبنى" كانت ضحـية جريـمة ارتكبها وحش بشري، بحسب تعبيرها..

وأكدت ‏شرطة الشارقة أنها ألقت القبض على القاتل خلال ساعتين من وقوع الحادثة، وأوضحت أنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الجريمة وتحركت فورا الى المكان، ومن خلال تتبع كاميرات المراقبة وإجراءات التحري تمكنت من الوصول للجاني حيث وجد مختبأ بأحد الشواطئ، وجرى تقييد القضية وتحويلها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها على مستوى الوطن العربي فيما يخص الجرائم بحق النساء، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.