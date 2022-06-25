كم بلغت غرامات البضائع المهربة في اللاذقية.. ؟!

كشف رئيس الضابطة الجمركية في اللاذقية المقدم “إياد عدرة” أنه «تم التحقق من 90 قضية جمركية منذ بداية العام وحتى تاريخه»، مؤكداً إحالة القضايا والمخالفات للقضاء المختص لبضائع دخلت إلى القطر بطرق التهريب، منها بضائع تركية وأوروبية ومجهولة المنشأ.

“عدرة” وفي تصريحه لصحيفة “تشرين” المحلية قال إن «البضائع المصادرة تركزت على كمية من الذهب والفضة المهربة، أسماك تركية، مستلزمات طبية كالبوتوكس، مستلزمات مكياج، أدوات كهربائية، مواد غذائية، حجر رخام ، ألبسة وأقمشة وأحذية أوروبية»، مبيناً أن «قيمة الغرامات تجاوزت الـ700 مليون ليرة».